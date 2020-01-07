Darıca'da çocuklar İngilizce tiyatro izledi

Türkiye'de ilk kez İngilizce olarak sahnelenen çocuk tiyatrosuna Darıca Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Darıca Belediyesi, Türkiye'de ilk kez İngilizce olarak sahnelenen çocuk tiyatrosuna ev sahipliği yaptı. Darıca Belediyesi ve ünlü senarist Birol Güven'in sahibi olduğu Mint Akademi işbirliği ile Türkiye'de ilk kez İngilizce olarak sahnelenen “Pınocchıo” adlı çocuk tiyatrosuna Darıcalı minikler büyük ilgi gösterirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Birol Güven de tiyatroyu çocuklarla birlikte izledi.

Birol Güven ve ekibinin çocukların İngilizceyi eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları "Pınocchıo" adlı İngilizce çocuk Tiyatrosu Türkiye'de ilk defa Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Türkiye'nin dört bir yanında sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu ilk kez Darıca'da perde derken Darıcalı minikler de farklı bir deneyim yaşadılar. Çocukların çok sevdiği Pınocchıo karakteri baştan sona İngilizce olarak sahnelenirken öğrenciler eğlenceli anlar yaşadılar.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tiyatroyu Senarist Birol Güven ile birlikte izleyerek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Birol Güven'in Darıca'nın yetiştirdiği önemli bir isim olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Birol Güven'le birlikte Darıca için ortak projelere devam edeceklerini söyledi. Darıcalı senarist Birol Güven de Başkan Muzaffer Bıyık'a böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür etti. Oyunun sonunda Başkan Muzaffer Bıyık, Birol Güven'e Darıca'nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı hediye etti.