Darıca'da çöp konteynerleri yıkanıyor

Darıca Belediyesi tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerleri basınçlı ilaçlı suyla yıkanarak, kötü koku ve mikroplardan arındırılıyor. Böylece çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklar önlenmiş oluyor. Darıca genelinde ana caddelerde ve mahalle aralarındaki konteynerler belirli periyotlarla bol köpüklü su ile yıkanırken, rutin olarak yapılan yıkama işlemi ile halk sağlığını tehdit eden oluşumların da önüne geçiliyor. Ekipler ayrıca cadde ve kaldırımları da belirli periyotlarla yıkayarak daha temiz hale getiriyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, "Çöp konteynerlerini yıkama çalışması sayesinde görüntü kirliliği ve kötü koku oluşumu engellenirken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçiliyor. Konteynerler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından düzenli olarak basınçlı su ile içi yıkanıp, dezenfekte ediliyor. Daha temiz ve sağlıklı bir Darıca için tüm hemşerilerimizden de bize yardımcı olmalarını ve çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamalarını ve konteyner dışına çöp bırakmamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.