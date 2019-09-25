Darıca'da çöp taksiler hizmete başladı

Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen “Çöp Taksi” uygulaması ile vatandaşların kullanmadığı mobilya ve benzeri evsel atıklar bir telefonla kapılarından alınarak geri dönüşümle tekrar ekonomiye kazandırılacak. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, belediyeyi arayarak isim ve adres bilgilerini vermesi isteniyor.

Darıca'da ilk defa uygulanan Çöp Taksi uygulaması hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız çöp araçlarına verdiğimiz kiralama maliyetini ilçemizde yatırıma dönüştürmeyi planlıyoruz. Çöp Taksi Uygulaması ile vatandaşlarımızın kullanmadığı mobilya benzeri eşyalarını evlerinden alarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Vatandaşlarımız 7/24 arayabilecek ve ulaşabilecekler. Çöp taksiler ayrıca, kamyonların giremediği dar sokaklarda da faaliyet verecek” dedi.