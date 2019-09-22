Darıca'da Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı etkinlik

Darıca Belediyesi ile Kızılay Darıca Şubesi ortak bir çalışmaya imza atarak 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Darıca'da çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Darıca Belediyesi ile Kızılay Darıca Şubesi ortak bir çalışmaya imza atarak tüm dünya ile eş zamanlı olarak çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenledi. Toplanan çöpler arasında geri dönüştürülebilir ürünler değerlendirilmek üzere belediyenin tesislerine gönderildi. Darıca Belediyesi ve Kızılay'ın işbirliği ile gerçekleşen etkinliğe gönüllü öğrenciler ve vatandaşlar da eşlik etti.

Darıca'da çevre temizliği yapan ve çöpleri toplayan Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katılan herkese teşekkür ettiler.