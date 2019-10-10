Darıca'da eğitim programları sürüyor

Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda velilere yönelik düzenlenen eğitim seminerine veliler yoğun ilgi gösterdi. Veli Akademisi Programı kapsamında düzenlenen eğitim seminerinde Uzman Klinik Psikolog Murat Yürükçü velilere çocuklarla iletişim, aile içi iletişim, doğru anne baba tutumları ve başarılı çocuk başarılı aile konularında seminer verdi. Programın ardından Uzman Klinik Psikolog Murat Yürükçü'ye veliler tarafından teşekkür edilerek bir plaket takdim edilirken, Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü yetkilileri bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söylediler.