İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Darıca'da ekipler karla mücadeleye hazır

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışının Darıca’da da başlama ihtimaline karşı ekipler teyakkuza geçti.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışının Darıca'da da başlama ihtimaline karşı ekipler teyakkuza geçti.


Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini alan Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleri oluşturdu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Bıyık, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, hayatı kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.


Darıca Belediyesi, 7 kepçe, 3 tuzlama robotu, 1 greyder, 12 kamyonet ve 100 kişilik karla mücadele ekibiyle çalışmaları yürütecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.