Darıca'da engelli vatandaşlar diplomalarını aldı

Kısa adı DAREN olan Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi tarafından düzenlenen okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler düzenlenen törenle diplomalarını alırken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ve Başkan Yardımcısı Nurdoğan Yılmaz ile birlikte engelli kursiyerlerin sertifikalarını verdi. Programda bir konuşma yapan Başkan Bıyık, “seçim süreci boyunca engelli kardeşlerimizi unutmayacağımızı ve her zaman onların yanında olacağımız konusunda söz vermiştim. Bugün eşim Havva hanım ile birlikte kurslarımızda eğitim görerek başarılı bir şekilde tamamlayan özel kardeşlerimizin diplomalarını taktim ettik” dedi.

Başkan Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak engelli kardeşlerimiz için kurs ve meslek edindirme programları hız kesmeden devam edecek. İlçede yaşayan engelli vatandaşımızla sürekli irtibat halinde olmak kaydıyla, değişik sosyal ve kültürel etkinliklerle onları topluma kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra periyotlar halinde düzenleyeceğimiz okuma yazma, bilgisayar, müzik, tiyatro, işaret dili, polyester boyama, el sanatları ve filografi gibi kurslarla da engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşam kalitesini artıracağız” Diye konuştu.