Darıca'da fiyat denetimleri yapılıyor

Darıca Belediyesi, vatandaşların fahiş fiyatlardan olumsuz etkilenmemesi için ilçe genelinde denetimleri arttırdı. Zabıta ekipleri kentte faaliyet gösteren iş yerlerinde ve marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkışları incelendi. Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri uyarılarda bulundu. İlçe genelinde denetimleri arttıracak olan zabıta ekipleri, vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için denetimleri aralıksız sürdürecek.