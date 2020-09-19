Darıca'da Gaziler Günü kutlandı

Gaziler Günü, Darıca sahilde düzenlenen törenle kutlandı. Gaziler Günü programına Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Darıca Şubesi yönetimi ile birlikte gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal marşının ardından protokol üyeleri duygularını ifade etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Gaziler Gününü kutlayarak, “Bugün vatanın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü borçlu olduğumuz gazilerimizin günü. Bu kutsal vatan toprakları bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bizler de onların bu kutsal emanetlerini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Kahraman Türk milleti dün olduğu gibi bugün de 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini canı pahasına korumaya devam etmektedir. Kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla örnek olan şehit ve gazilerimizi asla unutmayacak, onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar üzerinden gelmiş geçmiş tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet, şifa bekleyenlere acil şifalar diliyorum” dedi.