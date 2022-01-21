Darıca'da goalball turnuvası düzenleniyor

"Farkındalığın olduğu yerde engel yoktur" sloganıyla görme engelliler için goalball turnuvası düzenleniyor. 22 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'da Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuva oldukça renkli ve çekişmeli maçlara sahne olacak. Türkiye Beyazay Derneği ve Darıca Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek turnuva bölgede de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Beyaz Baston Haftası dolayısıyla Erişilebilir Hareket Atölyesi projesi kapsamında Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek goalball turnuvasında; Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye Beyazay Derneği, Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Spor Kulübü ve Gölcük Görme Engelliler Spor Kulübü olarak dört takım mücadele edecek.

"Turnuvayı önemsiyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görme engelliler için düzenlenen goalball turnuvasına vatandaşları davet ederek, "Turnuvayı önemsiyoruz. Engelli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde her şeyi yapabildiğini biliyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile engellilerin önündeki bütün engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Goalball turnuvasında gelin hep birlikte onların heyecanına ortak olalım ve birbirinden heyecanlı maçları birlikte takip edelim" diye konuştu.