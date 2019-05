Darıca'da her akşam bin 500 aileye yemek dağıtılacak

Darıca Belediyesi, Ramazan ayında ailelere yemek dağıtmaya devam edecek. Bu yıl mahalle iftarlarını yapmama kararı alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırılması için talimat verdi. Bıyık, ayrıca her akşam vatandaşların evlerine konuk olarak iftarını birlikte açacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla bu yıl mahallelerde kurulan sokak iftarlarını iptal eden Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştıracak. Her gün bin 500 aileye sıcak yemek dağıtmayı planlayan Darıca Belediyesi'nde Ramazan ayı hazırlıkları da son hızıyla devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu ifade ederek, “Bu yıl Ramazan ayını Darıca'da en güzel şekilde yaşayıp, yaşatmak istiyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan, birlik ve beraberlik ayıdır. Ramazan paylaşma ayıdır. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşacağız. Dertlerini ve sorunlarını paylaşacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin bundan önce olduğu gibi Ramazan'da da yanında olacağız. Milletimizin ve tüm İslam aleminin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab'ı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum” dedi.