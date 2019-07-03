Darıca'da işsizliği azaltacak proje

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın seçim beyannamesinde söz verdiği İstihdam Masası Projesi, hayata geçirildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın büyük önem verdiği ve Darıca'da işsizliği azaltmak için seçim beyannamesinde söz verdiği İstihdam Masası Projesi, hayata geçirildi. Darıca Belediyesi giriş katında faaliyete başlayan İstihdam Masası Projesi iş arayanlarla işverenleri buluşturmayı amaçlıyor. İŞKUR ile entegreli çalışan ve alanında uzman kişilerin başında olduğu İstihdam Masası, vatandaşlardan gelen CV'leri bir havuzda topluyor ve başta fabrikalar olmak üzere sanayi kuruluşları ve işletmelere yönlendiriyor. İşçi ile işveren arsında köprü kurulan proje ile Darıca'da işsizliğin azaltılması planlanıyor.

İstihdam Masası Projesi ile kısa sürede birçok kişinin işe yerleştiğini ifade Başkan Bıyık, “Seçim beyannamemizde vatandaşlarımıza verdiğimiz bir söz vardı. Darıca'da işsizliği en aza indirmek istiyoruz. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. İŞKUR ile entegreli çalışarak iş arayanla işvereni buluşturuyoruz. Ekibimiz gelen iş başvurularını bir havuzda topluyor ve sisteme kaydediyor. İşçi arayan firmalardan gelen talebe göre yönlendirme yapılarak işçi ile işveren buluşturuluyor. Kısa sürede çok güzel sonuçlar aldık ve birçok arkadaşımızı işe yerleştirdik. Çalışmak, evine ekmek götürmek isteyenlere yardımcı olmak ve belediye olarak iş bulmalarına katkı sunmak bizim için çok önemli. Darıca Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.