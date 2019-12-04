Darıca'da kaçak ve metruk yapılar yıkılıyor

Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1628 sokakta metruk halde bulunan ve mahalle halkının can, mal ve huzur güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapının gelen talepler doğrultusunda tespit ve yasal işlemleri tamamlandıktan sonra yıkımı gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan Darıca Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri koordinasyon içerisinde kaderine terk edilmiş metruk, kaçak, riskli yapıların tespit edilmesinin ardından gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden bu yapıların yıkımlarını gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyor.

Vatandaşımızın huzuru ön planda

Metruk, riskli ve kaçak yapıların yıkım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak başlattığımız metruk binaların yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Metruk yapılar görüntü kirliliği yaratmasının yanı sıra bazı risklere de yol açtıkları için bu tür binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesini de taşıyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor. İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Mahalle mahalle araştırarak muhtarlarımızda istişareler yaparak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek yasal işlemlerinin yapılması ardından yıkıyor ardından alanı ve çevresinin temizleyerek daha yaşanılabilir bir hale getiriyoruz” dedi.