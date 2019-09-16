Darıca'da kış öncesi hummalı çalışma

Kent genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, bu kapsamda tahrip olan yolların onarılması için çalışma başlattı. Darıca'nın bütün mahallelerini kapsayan çalışmalar kış mevsimi öncesi hızlandırılırken asfalt yama ve bordür döşeme işlemleri de ihtiyaç olan noktalarda devam ediyor. Kış öncesinde vatandaşların konforlu ulaşım sağlaması için çalışma başlatan ekipler, kış aylarına kadar belirlenen program dahilinde Darıca'nın bütün sokaklarını kış şartlarına hazır hale getirmeyi planlıyor.