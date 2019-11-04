Darıca'da kültür sanat etkinlikleri devam ediyor

Yaz aylarında özellikle sahilde düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçe halkına hizmet eden Darıca Belediyesi, kış boyunca da Adnan Menderes Kültür Merkezinde sanatseverlere hizmet etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz ay başlayan etkinlikler Kasım ayında da devam ediyor. Kasım ayı boyunca çocuklar için 5 ayrı tiyatronun sergileneceği Adnan Menderes Kültür Merkezinde Ömer Döngeloğlu söyleşisi, Tasavvuf Musikisi konseri, yetişkin tiyatrosu ve kariyer günleri gibi etkinlikler yer alacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kültür sanat etkinliklerinin kış boyunca devam edeceğini söyleyerek, tüm vatandaşları programlara davet etti.