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Darıca'da kültürel etkinlikler hız kesmiyor

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi kültür sanat etkinlikleriyle sanatseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.


Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında Halil Navgasın'ın yazdığı Hüseyin Öztürk'ün yönettiği Zemberek isimli tiyatro Darıca'da sanatseverlerle buluşurken, tiyatro izleyicilerin beğenisini kazandı. Doğma büyüme Almanyalı olan ve dedesinin ölümü üzerine Almanya'dan gelen Atakan'ın, teyzeleri, eniştesi ve otizmli Umut' la tanışmasını, aile bireylerinin geçmişte yaşadığı gizemli olayları anlatan eser birçok değişik şehirde yerde sahnelendi.

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