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Darıca'da mezarlıkların bakım ve temizliği yapılıyor

Darıca ilçe sınırları içerisinde yer alan mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik ile bakım çalışmaları yapılıyor.


Darıca Nenehatun Mahallesi'nde bulunan mezarlıklarda havaların ısınmasıyla birlikte öncelikle otlar temizlenip, ağaçlar ile diğer bitki türlerinin bakımları yapılırken, yetkililer özellikle Ramazan bayramı öncesi mezarlıkların tamamının elden geçirileceğini ifade ederek, bayramda ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklardaki eksikliklerin giderileceğini söylediler.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ta, yaz ayları boyunca bakım ve temizlik işlerinin devam edeceğini söyleyerek, özellikle bayramda vatandaşların rahatlıkla mezarlık ziyaretlerini yerine getirebileceklerini söyledi.

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