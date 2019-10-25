Darıca'da Milli Mücadele ve Cumhuriyet anlatıldı

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü dolaysıyla “Milli Mücadele ve Cumhuriyet” konulu söyleşi ve sergi düzenlendi.

Darıca Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yıldönümü dolaysıyla “Milli Mücadele ve Cumhuriyet” konulu söyleşi ve sergi düzenlendi. Türkiye'de tanınan ve sevilen Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in konuşmacı olduğu söyleşi Darıcalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Söyleşi öncesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in katıldığı törenle Milli Mücadele sergisinin açılışı gerçekleşti. Başkan Bıyık ve Şimşirgil'in açılış kurdelesini kestiği sergide Milli Mücadele dönemini anlatan orijinal fotoğraflar sergilendi.

Darıcalılara Milli Mücadele'nin ilk yıllarını anlatan ve 1 hafta açık kalacak olan sergiyi gezen Başkan Bıyık, Darıcalı hemşerilerini sergiyi gezmeye davet etti. Serginin ardından Milli Mücadele ve Cumhuriyet konulu söyleşide söz alan Başkan Bıyık, “Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Milli Mücadele sergisinde incelediğimiz fotoğraflarda bir kez daha gördük. Bu topraklar kanla kazanıldı. Binlerce vatan evladının kanıyla sulanan bu toprakların kıymetini bilmeliyiz. Milli Mücadeleyi iyi anlamalı ve vatanımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Daha sonra Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Darıcalılara Milli Mücadele yıllarında yaşananları ve Cumhuriyetin kuruluşunu anlattı. Milli Mücadelenin milli birlik ve beraberlikle kazanıldığını ifade eden Şimşirgil, aynı milli birlik bilincine günümüzde de ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek gençlerin tarihini iyi okuyup bilinçlenmeleri gerektiğini söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sunumu nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e teşekkür ederek ay yıldızlı Gönül Birliği kapısı hediye etti.