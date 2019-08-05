Darıca'da ‘Muay Thai' heyecanı yaşandı

Darıca sahili “15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Gala Müsabakaları”na ev sahipliği yaptı. Darıca Belediyesi ve Muay Thai Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ortaklığında gerçekleşen etkinlikte Türkiye'nin en iyi dövüşçüleri Darıca sahilinde bulunan amfi tiyatroda ringe çıktı. Binlerce Darıcalının izlediği müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken amfi tiyatro doldu taştı. Türkiye ve Avrupa şampiyonlarının sahne aldığı müsabakalarda birbirinden heyecanlı dövüşler yaşanırken Darıcalılar müsabakaları nefeslerini tutarak izlediler.

Programda konuşan Darıca Belediyesi Başkanvekili Cafer Teyyar Demirtaş, “Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık'ın öncülüğünde belediye olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olacağız. Sporun ve sporcunun yanında yer alarak gençlere kendilerini geliştirme imkanı sunacak projeleri hayata geçireceğiz. Darıca'nın sporda örnek bir ilçe olması için elimizden gelen her türlü desteği sunacağız. Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'müzün spordaki başarısı bizleri gururlandırıyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak farklı spor branşlarına da yatırım yaparak Darıca'yı sporda marka bir ilçe haline getirmek için çalışacağız” dedi.

Büyük bir çekişmenin yaşandığı müsabakalarda erkekler 63 kilogram kateogorisinde Ayhan Kurnaz, erkekler 64 kilogramda Cafer Gök, erkekler 65 kilogramda Emre Kaan Duymaz, erkekler 71 kilogramda Ali Kelat, erkekler 78 kilogramda Doğukan Güvercin, erkekler 67 kilogramda Ömer Samet, erkekler 63 kilogramda Alperen Avcı, erkekler 86 kilogramda Muammer Can Şahin, kadınlar 60 kilogramda Saadet Koyuncu, kadınlar 57 kilogramda ise Özgenur Avcı kazanan oldu.