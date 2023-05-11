Darıca'da öğrencilere ücretsiz deneme sınavı

İlçe genelindeki bütün liselerdeki 12. öğrencilerinin girdiği deneme sınavı ile gençler, hem deneyim kazandı hem de bilgilerini ölçme imkanı yakaladı.

Ücretsiz hazırlık kurslarındaki öğrencilere her türlü desteği veren Darıca Belediyesi, ilçe genelindeki bütün lise son sınıfı öğrencileri için ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirdi. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde düzenlenen deneme sınavı ile gençler seviyelerini ölçme imkanı yakaladı. Gerçek üniversite sınavı şartlarında gerçekleşen sınavda ter döken öğrenciler, kendilerine deneyimi kazandıran sınavdan memnun olduklarını dile getirdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, deneme sınavına giren öğrencileri sınav öncesi ziyaret ederek başarılar diledi. Gençlerin eğitim hayatları boyunca her zaman en büyük destekçileri olacaklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak eğitimi çok önemsiyoruz. Belediye başkanı ve bir abiniz olarak gençlerin eğitim hayatlarında her zaman yanında olmaya özen göstereceğiz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimize yönelik ücretsiz hazırlık kurslarımızla onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ücretsiz deneme sınavıyla da kendilerini ölçmelerine katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük destekçiniz olmayı sürdüreceğiz. Sınava girecek bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah hedeflediğiniz üniversiteleri kazanırsınız" dedi.