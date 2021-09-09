Darıca'da otopark sorunu çözülüyor

Günümüzün en önemli trafik sorunlarından olan otopark sorununu çözmek için kolları sıvayan Darıca Belediyesi, özellikle mahalle aralarında yaşanan otopark sorunu konusunda önemli adımlar atıyor. Göreve geldiklerinde ilçenin otopark sorununu, ‘öncelikli sorun' olarak belirlediklerini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptıkları yeşil alan ve yol düzenlemeleri çerçevesinde ‘açık otoparklar' yaratıldığını ve ayrıca Darıca'da mahalle aralarında da yeni otopark alanları oluşturarak bu şekilde otopark sorununu hafifletmeye çalıştıklarını söyledi.

Farklı mahallelerde ve sokak aralarında boş arazilerde düzenleme yapan ve mahallenin ihtiyacı doğrultusunda otopark alanları oluşturan Darıca Belediyesi, böylece çarpık parklanmanın ve trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş oluyor. Kapalı Pazar alanında da faaliyete geçecek olan otopark ile birlikte toplamda yaklaşık 500 araçlık otopark vatandaşların hizmetine sunulurken belirlenen program dahilinde yeni otopark alanları oluşturmak için de çalışmaların süreceği ifade edildi.

Temel anlayışının vatandaşların hayatına dokunan ve onların hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmek olduğunu ifade eden ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca'nın en büyük sorunlarından biri olan otopark sorunu konusunda radikal karar alarak mahallelerde ara sokaklarda bulunan boş arazileri ihtiyaç doğrultusunda otopark alanına dönüştürerek bordür taşları ile düzenleyip çizgilerini çekerek vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Böylece hem mahalle aralarında trafik sorunu ve çarpık parklanmanın önüne geçiyoruz hem de vatandaşlarımıza modern otopark alanları oluşturuyoruz. Farklı mahallelerde ihtiyaca göre ve belirlenen plan doğrultusunda ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Yeni otopark alanları oluşturarak ilçemize ve vatandaşlarımıza yakışır modern alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.