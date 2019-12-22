Dar?ca'da parklarda bak?m ve onar?m ?al??malar? s?r?yor

Dar?ca Belediye Ba?kan? Muzaffer B?y?k'?n talimat?yla il?e genelinde bulunan parklarda ba?lat?lan yenileme ve bak?m onar?m ?al??malar? s?r?yor.

Dar?ca Belediyesi Park Bah?eler M?d?rl??? b?nyesinde bulunan ekipler taraf?ndan il?e genelinde bulunan parklarda yenileme ve bak?m onar?m ?al??malar? t?m h?z?yla s?r?yor. Dar?ca Belediye Ba?kan? Muzaffer B?y?k'?n talimat?yla daha g?zel bir Dar?ca i?in ba?lat?lan ?al??malar b?t?n mahallelerde bulunan parklarda s?r?yor.

Dar?ca'ya yak??an parklar in?a edece?iz

Dar?ca Belediye Ba?kan? Muzaffer B?y?k da zaman zaman parklar? gezerek ?al??malar? yerinde inceleyip ekiplerden bilgiler al?yor. Dar?ca'ya yak??an modern parklar in?a etmek istediklerini ifade eden Ba?kan Muzaffer B?y?k, ?Dar?ca'da bulunan b?t?n parklar?m?z? daha modern ve Dar?ca'ya yak??an parklar haline getirmek i?in canla ba?la ?al???yoruz. Mevcut parklarda iyile?tirme ?al??malar?n?n yan? s?ra il?emize yeni nesil parklar kazand?rmak i?in de ?al???yoruz. Daha g?zel bir Dar?ca i?in ekiplerimizle birlikte gece g?nd?z ?al??malar?m?z s?r?yor. Gelece?imizin teminat? olan ?ocuklar?m?z?n daha iyi ve modern parklarda zaman ge?irmelerini istiyoruz? diye konu?tu.