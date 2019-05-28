Darıca'da Ramazan denetimlerini sürüyor

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini arttırdı. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan denetimlerinde, Pazardaki satıcıların genel olarak kurallara uyduğu tespit edilirken tespit edilen bazı aksaklıklar nedeniyle cezai işlem uygulandı. Denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini ve eksiklik gördükleri noktalarda Zabıta Müdürlüğü'ne telefon ve internet yoluyla bilgi vermelerini istediler.