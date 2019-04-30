Darıca'da Ramazan öncesi denetimler arttı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde özellikle halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren fırın ve pastanelerin imalathanelerini denetledi. Ekipler işyeri ve personel temizliği başta olmak üzere ürünlerin gramajları, etiket fiyatları, yerli üretim logosunun olup olmadığı ve imalatta kullanılan malzemelerin sağlıklı olup olmadıklarını denetleyerek, kurallara uymayan işyerlerine gerekli cezai müeyyideleri uyguluyorlar.

Ramazan Ayı Boyunca Denetimler Sürecek

Yetkililer Ramazan ayı boyunca gıda üretimi yapan firmalar ve fırınlar başta olmak üzere halkın hijyenik şartlara uygun gıda tüketimi sağlanması için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade ettiler. Özellikle Ramazan aylarında halkın büyük rağbet gösterdiği ramazan pidelerinin gramajları ve fiyatları konusundaki spekülasyonlara son vermek amacıyla ekipler ramazan ayı boyunca denetim yapacak.