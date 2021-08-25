Darıca'da sanat sokakta

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergilediği “Sanat Seninle Sokakta” etkinliği devam ediyor. Her akşam farklı mahallelerde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla ilçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek amacıyla hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerler, hünerlerini “Sanat Seninle Sokakta” etkinliğinde sahneliyor. Gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro her akşam farklı bir mahallede gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da mahallelerdeki etkinliklere katılarak vatandaşlarla birlikte gençlerin performansını izliyor. Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe katılan Başkan Muzaffer Bıyık, ünlü sanatçılar yerine Darıca'nın çocuklarıyla yol yürümek istediğini ifade ederek “Burada sahne alan gençlerin hepsi bizim çocuklarımız. İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim alan gençlerimiz öğrendiklerini bu tür etkinliklerde sergiliyor. Bizim çocuklara inanıyor ve güveniyoruz. Bugün de izlediğimiz gibi bizim çocuklarımız çok başarılı. Darıca'nın gençleriyle yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.