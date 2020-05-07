Darıca'da semt pazarları Cuma günü kurulacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu da devam edeceğinin açıklanması üzerine Darıca Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için hafta sonu kurulan semt pazarlarının Cuma günü aynı yerlerinde kurulması yönünde karar aldı. Buna göre Cumartesi günü Kazım Karabekir Mahallesi'nde kurulan ‘cumartesi pazarı ile Pazar günü Emek Mahallesi'nde kurulan ‘pazar pazarı', 8 Mayıs Cuma günü mevcut yerlerinde kurulacak.

Darıcalılar'dan pazarların Cuma günü kurulması yönünde talep gelmesi üzerine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların mağdur olmaması için semt pazarlarında yeni düzenlemeye gidildiğini ifade ederek, “Hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi üzerine hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına semt pazarlarının aynı yerlerinde Cuma günü kurulması kararı aldık. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte el ele vererek aşacağız. Vatandaşlarımızdan da pazarlara maskesiz çıkmamalarını ve pazarda sosyal mesafe kuralına uymalarını özellikle rica ediyoruz. Bizler zabıta ekiplerimizle pazarların girişinde maske dağıtımı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.