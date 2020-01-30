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Darıca'da sosyal tesisler yenileniyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelindeki sosyal tesislerde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla ilçe genelindeki sosyal tesislerde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık sosyal tesisleri Darıca'ya yakışan modern mekanlar haline getirmek istediklerini ifade ederek, “Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz çalışmaları bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal tesislerimizin adından da anlaşılacağı gibi sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmesi konusunda vatandaşlarımıza verdiğimiz bir söz vardı. Tesislerimizdeki fiyatları indirdik ve vatandaşlarımıza yeni fiyatlarla hizmet vermeye başladık. Balyanoz Cafe, Darıcalılardan ve özellikle de gençlerimizden büyük ilgi gördü. Dudayev Kafe'de de benzer bir konsepti halkımızın hizmetine sunacağız. Sahilde bulunan Teras Kafe'de de yenileme çalışmalarımız sürüyor. Teras Kafe ve Restoran'ı vatandaşlarımızın nezih bir ortamda balık yiyebileceği bir mekan haline getireceğiz. Vatandaşlarımız Darıca'da balık restoranı olmasını talep ediyordu. Biz de vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Darıca'nın ihtiyacı olan balık restoranını hizmete açacağız. Teras Kafe'nin üst katını da büyük bir toplantı salonu şeklinde tasarlayacağız. Artık sosyal tesislerimizin hem hizmet hem de fiyat politikasıyla Darıca'ya yakışan modern mekanlar olmasın planlıyoruz. Bu doğrultuda da sosyal tesislerimizdeki yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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