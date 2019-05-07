Darıca'da spora yatırım sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Sırasöğütler Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı spor salonu inşaatını ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Darıca Sırasöğütler Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı kapalı spor salonu tamamlandığında, voleybol, basketbol, güreş, karate, boks, jimnastik, step ve aerobik gibi değişik sporların yapılmasına imkan sağlayacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık beraberinde meclis üyeleri, ilçe yöneticiler ve Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Otlukaya ile birlikte yapımı devam eden kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Bıyık, inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alırken, çalışmaların bir an önce tamamlanarak kapalı spor salonunun faaliyete geçirilmesi talimatını verdi. Yeni dönemde gençler için birçok önemli projeleri olduğunu söyleyen Bıyık, “Geçtiğimiz aylarda Bağlarbaşı Mahallesi'nde hizmete açtığımız kapalı spor salonunun yanı sıra stadın yanında inşası devam eden ve bin 800 seyirci kapasiteli kapalı spor salonumuz ile buradaki spor salonu tamamlandığında ilçemizde spor tesisi ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış olacağız. Nenehatun Mahallesi'nde gençler için çok modern bir spor köyü projesini hayata geçireceğiz. Sporun her dalıyla gençlerimizin tanışmasını sağlayacağız. Sosyal tesislerimizden gençlerin daha kapsamlı faydalanmasına olanak sağlayacağız” dedi.