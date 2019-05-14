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Darıca'da Suriyeli esnaflara Türkçe tabela zorunluluğu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Suriyeli esnaflara Türkçe tabela zorunluluğu getirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Suriyeli esnaflara Türkçe tabela zorunluluğu getirildi.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla zabıta ekipleri, Darıca'da Suriyeli esnaflara yönelik uygulamalarını sıklaştırdı. Hijyen ve temizlik konusunda denetimler yapılırken Arapça tabelaların da sökülerek yerlerine Türkçe tabela asma zorunluluğu getirildi.


Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Darıca'da faaliyet gösteren ve Suriyeliler tarafından işletilen iş yerlerinin kontrolleri yapılarak İlan Reklam Yönetmeliğine uygun olarak tabela asmayanlar hakkında gerekli tebligatlar yapılarak tabelalarını mevzuata uygun duruma getirmeleri sağlandı. Böylece Arapça tabelaların sökülerek yerlerine Türkçe tabelaların asılmasına başlandı. Uygulamanın devam edeceği ve Suriyeli esnafın da Türkçe tabela kullanması zorunlu hale gelecek. Ayrıca Suriyeli esnafa yönelik olarak hijyen ve temizlik konularında da gerekli ikazların yapıldığı ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine ise tespit tutanakları tanzim edilerek gerekli yasal işlemlerin uygulandığı belirtildi.

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