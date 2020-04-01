Darıca'da tüm er mahalleler dezenfekte ediliyor

Korona virüsle mücadelesini sürdüren Darıca Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Ekipler özellikle toplu taşıma araçları, sağlık kuruluşları, PTT ve banka şubeleri, duraklar ve çöp konteyneri gibi alanları da düzenli olarak dezenfekte ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatlarıyla her mahallede cadde cadde ve sokak sokak dezenfekte çalışmaları yapan ekipler, dezenfekte işleminin yanı sıra temizlik ve sokak yıkama çalışmaları da yapıyor.

Mahalle sakinleri Darıca Belediyesi'ne çalışmalar için teşekkür ederken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da korona virüs salgınına karşı her türlü önlem ve tedbirlerin artarak devam edeceğini ifade ederek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.