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Darıca'da ücretsiz hazırlık kursları başlıyor

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi Bilgi Evleri’nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler için verilecek ücretsiz kurslar 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak.

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi Bilgi Evleri'nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler için verilecek ücretsiz kurslar 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak.


Önceki yıllarda dershanelerin kapanmasının ardından başlatılan üniversite hazırlık kursları bir yandan öğrencilere eğitim desteği sağlarken, diğer yandan da ailelerin bütçelerine katkı sağıyor. Etüt sınıflarında Türkçe, Matematik ve İngilizce başta olmak üzere tüm derslerde öğrencilere eğitim verilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Lise son sınıfta okuyan veya liseyi tamamlayıp üniversiteye hazırlanan gençlerimize etüt sınıflarında ücretsiz kurs desteği sağlayarak öğrencilerimizi en iyi şekilde üniversite sınavlarına hazırlama gayreti içindeyiz. Bu yıl yaklaşık 450 öğrencimize 2020 yılında yapılacak olan üniversite sınavlarına kadar eğitim desteği vereceğiz. Bunun yanı sıra bu öğrencilerimizi sosyal ve kültürel etkinliklerle sınavlara en iyi şekilde hazırlayacağız” dedi.

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