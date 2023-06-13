Darıca'da ulaşım konforu artıyor

Darıca Belediyesi, ağır geçen kış aylarında tahrip olan yollarda bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçenin dört bir yanında çalışma başlatan Darıca Belediyesi, yolları yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getiriyor. Ana caddelerin yanı sıra ara sokaklarda da hummalı bir şekilde çalışan Darıca Belediyesi, parke taşlarıyla ulaşım kalitesini arttırıyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için asfalt çalışmalarını devam ettiren Darıca Belediyesi, yol çalışmalarının yanı sıra kaldırımlarda da yenileme çalışmaları yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok noktasında asfalt çalışmalarıyla birlikte kaldırım yenileme, kilit parke yol tamiratı gibi çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürüyor. Vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanması için başlatılan yenileme çalışmalarında farklı noktalarda eskiyen ve bozulan kaldırımlar daha konforlu hale getiriliyor. Aşık Veysel Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “İlçemizin önemli caddelerini yenileyerek vatandaşlarımız için konforlu hale getiriyoruz. Asfaltla birlikte kaldırımlarını da yenileyerek caddelerimizi prestijli hale getiriyoruz. Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve ilçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için canla başla çalışmalarımız sürüyor” dedi.