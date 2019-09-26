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Darıca'da üniversite hazırlık kursları başladı

KOCAELİ (İHA) – ?Darıca Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen üniversite hazırlık kurslarında öğrenciler ders başı yaptı.


Darıca'da 2019-2020 Eğitim öğretim dönemi boyunca verilecek olan ücretsiz kurslar için bu yıl 500'ün üzerinde öğrenci kayıt yaptırdı. Etüt sınıflarında öğrencilere Türkçe, Matematik ve İngilizce başta olmak üzere tüm derslerde eğitim verilecek. Kurslarla ilgili bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İlçemizdeki gençlerimize her alanda olduğu gibi eğitim alnında da destek olmaya devam ediyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize etüt sınıflarında ücretsiz kurs desteği sağlayarak öğrencilerimizi en iyi şekilde üniversite sınavlarına hazırlama gayreti içindeyiz. Bu çalışma ile birlikte aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu yıl 500'ün üzerinde öğrencimize üniversite sınavlarına uzman eğitmenlerimizle ücretsiz kurs desteği sağlayacağız. Eğitime desteğimiz devam edecek. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

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