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Darıca'da yaz okulları sona erdi

Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Okulları Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Kursları, düzenlenen programla sona erdi.


Darıca'da düzenlenen Yaz Okulları Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Kursları sona erdi. Düzenlenen törende kursu tamamlayan öğrencilere sertifika ve ödülleri takdim edildi. Darıca Belediyesi Bilgi Evlerinde okulların kapanmasının ardından 24 Haziran - 02 Ağustos tarihleri arasında Kazım Karabekir, Bağlarbaşı ve Osmangazi Semt Konaklarında düzenlenen kurslara toplam 675 öğrenci katıldı. Dokuz ayrı mahallede hizmet veren Bilgi Evlerinde yaz programı kapsamında çocuklara Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitiminin yanı sıra Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri eğitimleri verildi. Eğitimlerin yanı sıra zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerle öğrenciler yaz ayları verimli geçirdi.

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