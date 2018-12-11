Darıca'da Zabıta ek hizmet binası açıldı

Yeni Mahalle'de açılan Zabıta Ek Hizmet Binası'nda Zabıta birimi ile ilgili her türlü işlem yapılabilecek. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı programda hizmete açılan Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Karabacak, bugüne kadar ilçede tek noktada hizmet veren Zabıta Müdürlüğü'nün açılan Ek Hizmet Binası ile birlikte iki farklı noktada vatandaşa hizmet vermeye başlayacağını ifade ederek, “Vatandaşlarımız bugünden itibaren iki ayrı noktada Zabıta Müdürlüğümüzün hizmetlerinden yararlanabilecekler. Böylece hem vatandaşlarımız ihtiyaç halinde Zabıta birimimize daha kolay ulaşabilecek, hem de müdürlüğümüz çalışmalarını daha kolay yürütebilecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.