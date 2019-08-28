Darıca'daki çatı yangını korkuttu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı bir binanın çatı katında henüz sebebi belli olmayan nedenden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.