İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darıca'daki yeni restoran sahil parkına yakışacak

Darıca sahil parkının giriş kısmına Kocaeli Büyükşehir Belediyesince inşa edilen modern restoran, sahil parkına gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, mavi ile yeşilin muhteşem ahengini yansıtan alanları ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi oldu. Vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğü sahil parkının, birinci etap girişinin karşındaki bina yıkılarak Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yeni modern bir restoran yapılıyor. İnşa çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı modern restoran, vatandaşların birçok ihtiyacına cevap verecek.


Sahil parkının prestijini arttıracak olan modern restoran binası toplamda bin 790 metrekare alan üzerine kuruluyor. Kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı restoranın 150 metrekare açık alanı, 450 metrekare ise kapalı oturma alanı bulunuyor. Sahile 100 metre kıyı şeridi bulunan restoranın, diğer kısımları yeşil alan olarak değerlendiriliyor. Çalışma dahilinde yaklaşık 300 metrekare kenetli çatı yapımı, zemin ve duvar seramik imalatları ile su gider bağlantı yapımı tamamlandı. Tente ve iç mekan iklimlendirme çalışmaları devam ederken bahçe alanı sert zemin bazalt taş kaplama, asma tavan ve sıhhı tesisat armatür montaj imalatları yakın zamanda gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.