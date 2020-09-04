Darıcalı 4 atlet milli takım yolcusu

1-2 Eylül tarihlerinde İstanbul Burhan Felek Spor Tesislerinde gerçekleşen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Darıcalı atletler 5 madalya kazanırken 4 sporcu da milli takım adına yarışma hakkı elde etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, spordaki başarısını sürdürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın büyük önem verdiği ve her zaman destek verdiği Eğitim ve Spor Kulübü, atletizm alanında yine yüzleri güldürdü. 1-2 Eylül tarihlerinde İstanbul Burhan Felek Spor Tesislerinde gerçekleşen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük alarak toplamda 5 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

3 bin metrede 2. olan Ömer Amaçtan, bin 500 metre ve 800 metrede 2. olan İslam Taşçı, aynı müsabakada 3. olan Mevlüt Kılıç ve 3 bin metre engellide 3. olan Muhammet Can Çatal kürsüye çıkarak madalya aldı. Darıca Belediyesi sporcuları şampiyonada büyük bir başarı elde ederken, 13 Eylül 2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonası'nda da Darıcalı 4 sporcu milli takım adına Darıca ve Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül de antrenörlerle birlikte şampiyonayı takip ederken, sporcuları tebrik etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Ergül, milli takımda da Darıca'yı en güzel şekilde temsil edeceklerini belirtti. Başkan Bıyık ise başarılı sporcularla birlikte kulüp başkanı ve antrenörleri tebrik ederek, “Spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın kazandığı başarı bizleri mutlu etti. Milli takımda ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Darıca Belediyesi olarak spora yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.