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Darıcalı atletler Milli Takımda

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ramazan Karagöz ve Sebih Bahar seçme yarışlarında birinci olarak Arjantin’de yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ramazan Karagöz ve Sebih Bahar seçme yarışlarında birinci olarak Arjantin'de yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.


Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'ı belirlemek için U20 ve büyükler kategorilerinde seçme yarışmaları 21 Eylül Cumartesi günü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapıldı. Türkiye'yi temsil edecek sporcuları belirleyen dağ koşusu seçme yarışmalarda büyük erkeklerde 10.6 kilometrelik yarışta Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Ramazan Karagöz, Abdullah Çakır ve Rıdvan Taş'ın önünde birinciliği elde etti.


U20 kategorisinde ise Dilek Öztürk ile Sebih Bahar ilk sırayı alan isimler olarak Arjantin'de yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları Ramazan Karagöz ve Sebih Bahar seçme yarışlarında elde ettiklleri başarıyla Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip oldu.

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