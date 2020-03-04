Darıcalı çocuklar Kitap Fuarı'nı çok sevdi

Darıca'da kapılarını ziyaretçilerine açan Kitap Fuarı, minik kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla sosyal belediyecilik kapsamında düzenlenen 1. Darıca Kitap Fuarı, açıldığı günden itibaren oldukça yoğun bir ilgi görüyor. 28 Şubat'ta kapılarını açan ve her gün binlerce kitapseverin ziyaret ettiği Darıca Kitap Fuarı, 8 Mart'a kadar açık kalacak. 7'den 77'ye herkesin ziyaret ettiği ve tam not aldığı Darıca Kitap Fuarı özellikle öğrenciler ve minik kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor. 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitaba ev sahipliği yapan Darıca Kitap Fuarı, hafta içi 09.00-20.00 ve hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.