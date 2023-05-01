Darıcalı gençler TEKNOFEST'te

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yüzlerce gençle birlikte TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etti. Gençlerle keyifli ve verimli vakit geçirdiklerini söyleyen Muzaffer Bıyık, özellikle çocukların ve gençlerin bu festivale büyük ilgi göstermesinin çok sevindirici olduğunu ifade ederek, "TEKNOFEST, ülkemizin teknoloji alanında önemli projelerine imza atan dev şirketlerimizin ürünlerini sergilediği, aynı zamanda teknolojiye, bilime ilgi gösteren gençlerimizle buluştuğu önemli bir etkinlik. Ayrıca gençlerin bilimsel projelerini de destekleyen bu organizasyonda bulunmak heyecan ve gurur verici. Darıca Belediyesi olarak TEKNOFEST'e katılan gençlerimize malzeme desteğinde de bulunmuştuk. Genç kardeşlerimizle festivali de ziyaret ederek çalışmaları yakından gördük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geleceğimizin teminatı olan gençler teknoloji alanında dünyada söz sahibi olacak. Bizler TEKNOFEST kuşağına inanıyor ve güveniyoruz" dedi.