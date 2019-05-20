Darıcalı karateci, İstanbul'dan altın madalya ile döndü

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan, 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin İstanbul etabında altın madalya kazandı.

Dünya Karate Federasyonu'nun prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etabına, İstanbul ev sahipliği yaptı. 101 ülkeden 1813 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda ülkemizi temsil eden Milli karateciler, 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile organizasyonu tamamlarken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan finalde Kazak Yerkinbek Baitureyev'i 2-0 yenerek İstanbul etabını şampiyonluk ile taçlandırdı. Şamdan müsabakalarda rakiplerine puan vermeden şampiyonluğa ulaşırken, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonada elde ettiği başarıdan dolayı Eray Şamdan'ı tebrik etti. Bıyık, “Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcumuz Eray Şamdan, İstanbul'da yapılan şampiyonada ülkemize altın madalya kazandırarak göğsümüzü kabarttı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi önemli bir avantaj elde eden sporcumuzu ve hocalarını tebrik ediyorum” dedi.