İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darıca'lı karateciler 6 madalya ile döndü

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’na katılan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları 6 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'na katılan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları 6 madalya ile şampiyonayı tamamladı.


Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda 54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcunun katıldığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda, 33 kategoride sporcular madalya için ter dökerken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları toplamda 1 altın 3 gümüş 2 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. Kulübün 7 sporcusu da 15 Ağustos'ta Kocaeli'nde yapılacak olan Dünya şampiyonası seçmelerine katılmayı hak kazandılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.