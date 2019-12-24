Darıcalı Karatecilerden çifte kupa

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın büyük önem gösterdiği ve her fırsatta destek verdiği Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, ilçenin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü çifte kupa kazanarak büyük başarı elde etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonası'ndan çifte kupa elde etti. 20-22 Aralık tarihlerinde Kartepe'de gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonası'na 55 ilden, 387 kulüp ve bin 500 sporcu katılım gösterdi. Kocaeli'nin yüz akı olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Büyük Erkekler ve Büyük Bayanlarda ikincilik kürsüsünde yer alarak, iki kategoride Darıca'ya kupa getirdi. Teknik Direktör Adnan Şamdan ve Antrenör Ahmet Akçay nezaretinde tatamiye çıkan Darıcalı Karateciler, yine olağanüstü bir performans gösterdi.

Büyük Erkekler Takım maçlarında Eren Adil Yılmazer, İsmail Aydoğdu, Halit Tamyüksel, Volkan Aydın, Yuşa Öztürk, Tugay Öztürk ve Kürşat Ceylan'dan oluşan takımımız birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak finalde Karate A Milli Takım sporcularının yer aldığı Kağıthane Belediyesi ile eşleşti. Şampiyonların mücadelesinde kazanan Kağıthane belediyesi olurken, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün Büyük bayan takımı da tarihi bir başarıya imza attı. Şeyma Aleyna Atasert, Sevcan Uçar, Merve Tekin ve Edanur Karabulut'dan oluşan Büyük bayan takımı da final müsabakasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'a kaybetse de İkincilik Kupasının sahibi olarak Gümüş madalya elde etti. Teknik Direktör Adnan Şamdan, Ulusal ve Uluslararası arenada DARES olarak başarılarını sürdürdüklerini belirterek kendilerine verdiği desteklerden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül'e teşekkürlerini iletti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da hem erkekler hem de bayanlar kategorisinde elde edilen başarıdan dolayı antrenör ve sporcuları tebrik ederek spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini ifade etti. Darıca'da sporu yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca'da spora yatırımlarımız devam edecek. Eğitim Spor kulübümüzün elde ettiği başarılar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sporu Darıca'da yaygınlaştıracak çalışmalara imza atacağız. Farklı branşları da kulübümüzün bünyesine katarak daha fazla gencimizi sporla tanıştırmak istiyoruz” diye konuştu.