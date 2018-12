Darıcalı kursiyerlerden örnek davranış

Darıca Belediyesi bünyesinde Gar Park Sosyal Tesisleri'nde açılan giyim, dikiş ve nakış kurslarında kursiyerler tarafından dikilen elbiseler ilçedeki yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek.

Eşi Teslime Karabacak'la birlikte Garpark Sosyal Tesisleri'nde devam eden giyim, dikiş ve nakış kurslarını ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, kursiyer bayanlarla bir süre sohbet ederek kurslarla ilgili görüş alışverişinde bulunurken, kursiyer bayanlara yaptıkları anlamlı etkinlik için teşekkür etti. Görev yaptıkları süre zarfında eğitime her alanda katkı sunmaya gayret ettikleri ifade eden Başkan Karabacak, “Ülkemizin gelişiminin eğitim alanındaki çalışmalara bağlı olduğunun bilinciyle şehrimizin her noktasında her yaştan vatandaşımıza hitap edecek değişik kursları hayata geçirdik. Özellikle bayanlara, öğrencilere ve engelli vatandaşlarımıza yönelik açtığımız kurslarla toplumun her tabakasına hizmet vermeye çalıştık. Son olarak 3 ayrı mahallemizde hizmete açtığımız mahalle konaklarımız da bayan kardeşlerimize ve öğrencilere yönelik kurs faaliyetlerimizi başlattık ve beklediğimizden çok fazla rağbet gördük. Sizlerde bu kurslardaki bilgi ve birikimlerinizle güzle bir projeyi hayata geçirerek şehrimizdeki yetim çocukları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sevindireceksiniz. Hepinize bu güzel ve anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bayan kursiyerlerde kendilerine verdiği desteklerden dolayı Başkan Karabacak'a teşekkür ederek çiçek takdim ettiler.