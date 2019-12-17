Darıcalı Milli karateciden 3 madalya birden

Kocaeli Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün milli karatecisi Balkan Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda madalya kazanarak gurur yaşattı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü aldığı başarılı sonuçlarla ve yetiştirdiği sporcularla karate dalında adından sıkça söz ettiriyor. 13-15 Aralık 2019 tarihlerinde Makedonya'da düzenlenen Balkan Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün milli karatecisi Eren Adil Yılmazer, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak gurur yaşattı. Milli sporcu Yılmazer 75 kg büyükler kategorisinde 1., 21 yaş altı gençler kategorisinde 2. olurken takımlar maçında da 1. olarak şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş madalya ile tamamladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün milli karatecisi Eren Adil Yılmazer'i ve Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül'ü makamında ağırlayarak tebrik etti. Milli sporcunun başarılarının devamını dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Sporcularımızın aldığı başarılı sonuçlar bizi gururlandırıyor. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Darıca'da spor yapmayan genç kalmasın istiyoruz. Eğitim Spor Kulübümüzü daha da geliştirerek farklı branşları da bünyemize katarak daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Darıca'dan çıkan gençlerimizin uluslararası alanda daha fazla yer alması ve başarılı olması adına üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bir kez da kulübümüzün başkanı ve antrenörler başta olmak üzere sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.