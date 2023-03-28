Darıcalı öğrencilerin YKS ücretleri belediyeden

Darıca Belediyesi, YKS'ye girecek olan 12. sınıf öğrencilerin sınav ücretlerini ödeyecek.

Darıca Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına girecek olan Darıcalı gençlerin sınav başvuru ücretini ödeyecek. YKS ücreti desteğinden Darıca'da eğitim gören lise son sınıf öğrencileri faydalanabilecek. Sınav için başvuru yapan ve ücretini ödeyen öğrenciler de gerekli belgeleri Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde bulunan Kültür Müdürlüğü'ne ulaştırarak yatırdıkları ücreti alabilecek.

Gençlerin eğitim hayatında yanlarında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önemsiyoruz. Yarınlarımızı bırakacağımız gençlerimize ne yapsak azdır. İlçemizde yaşayan 12. sınıf öğrencilerinin geleceğe atacakları önemli adım olan YKS başvuru ücretleri bu yıl da belediyemiz tarafından karşılanacak. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimizin de girecek oldukları YKS'de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tamdır. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi.