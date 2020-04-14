Darıcalılar'ın talep ettiği yaya geçidi hizmete açıldı

Darıca Belelediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan gelen talepler sonrası dere üstündeki yaya geçidi kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir talebi daha çözüme kavuşturdu. Yıllardır Sırasöğütler Mahallesi'nde dere üstünde yaya geçidi olmadığı için karşıya geçişlerde sıkıntı yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, zaman zaman insanların dereye düşerek yaralandıklarını ifade etti. Dere üstüne yaya geçidi isteyen vatandaşların talebine kayıtsız kalmayan Başkan Muzaffer Bıyık, ekiplere talimat vererek bir an önce yaya geçidinin yapılmasını istedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla Sırasöğütler Mahallesi'nde dere üstünde yaya geçidi çalışması kısa sürede başlayarak tamamlandı. Çevre düzenlemesinin kaldığı yaya geçidinde başkan yardımcılarıyla birlikte çalışmaları inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşa dokunan işlere imza atmak istediklerini ifade ederek, “Mahalle sakinlerimizden dere üstüne yaya geçidi talebi vardı. Karşıya geçişleri kolaylaştırmak için vatandaşımızın haklı talebini kısa sürede tamamladığımız için mutluyuz. Göreve gelirken Darıcalılar'ın hayatına dokunan ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran işler yapacağımıza söz vermiştik. Dere üstünde yaya geçidini de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına kısa sürede tamamladık. Dere ve dere kenarı ile ilgili de proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.