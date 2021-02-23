Darıca'nın Çınarlatı Meydanında yenileme çalışmalar başladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinin simgelerinden olan tarihi Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları başladı.

Darıca Belediyesi, ilçenin simgesi olan ve dizilere konu olan tarihi Çınaraltı Meydanı'nda yenileme çalışmasına başladı. Çınaraltı Meydanı'nda çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mimari yapısıyla modern bir meydan inşa edilecek. Çınaraltı meydanı estetik görünümü, kent mobilyaları ve bitki çeşitleriyle renklendirilerek kentle bütünleşecek. Çınaraltı bölgesinde esnafı ziyaret ederek hem yapılacak çalışma hakkında bilgi veren ve alanı inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Tarihi Çınaraltı Meydanı ilçemizin sembol yerlerinden biri. Darıca'mıza yakışan modern bir meydan inşa edeceğiz. Hedefimiz Mart ayı sonu itibariyle havaların ısınmasıyla birlikte bitirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın buluşma adresi olan Çınaraltı'nda yeni yüzüyle birlikte hep birlikte çay içeceğiz. Yeni proje ile Çınaraltı'nın tarihi ve doğal dokusunu koruyarak günümüze uyarlayacağız ve kentle bütünleşen vatandaşlarımızın huzur bulacağı bir meydan inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın en önemli buluşma noktalarından biri olan Çınaraltı'nı yenileyerek Darıcalıların hizmetine sunacağız” dedi.