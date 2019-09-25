Darıca'nın dev spor salonunun tribünleri belirginleşti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca'da inşa ettiği 1800 kişilik dev spor salonunun tribünleri iyice belirginleşti.

Darıca'da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Geçtiğimiz aylarda tribün katı demirleri de bağlanan spor salonunun tribün kısmı belirginleşti. Darıca'da yaşayan 4 ila 24 yaş aralığında 75 bin 350 ve civar ilçelerdeki binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunda çalışmalar hızla sürüyor. Bodrum kat duvar imalatlarını tamamlayan spor salonunda, kalıp ve demir imalat işlerini tamamlanarak ekipler, çelik çatı ankrajlarının montajı gerçekleştirdi.

Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca'da bin 800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkân verecek.

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş- lavabo alanları, engelli soyunma- duş-lavabo alanları ve depo bulunacak